Эдуард Карартынян: «Хочется сделать свой максимум, попасть в сборную России. При чистом прокате у меня может быть высокое место»
Карартынян заявил, что по итогам первенства России хочет попасть в сборную.
Сегодня фигурист Эдуард Карартынян выступил на турнире с короткой программой. Он получил за прокат 81,40 балла.
«Ощущения прекрасные, потому что свою цель выполнил — сделал свою работу на максимум. Очень рад, что получил мой рекорд в этом сезоне на важном старте. Чем сильнее я волнуюсь, тем лучше катаюсь.
На Российско‑китайских играх была суперская поддержка, столько зрителей, все кричали. Это давало мотивацию, хотелось откатать, чтобы было больше аплодисментов.
На произвольную будет боевой настрой, хочется сделать свой максимум, попасть в сборную России. Порадовать своих родителей, тренеров, себя.
Больше склоняюсь к чистому прокату, чем попасть в шестерку. Я знаю, что при чистом прокате у меня может быть высокое место», — сказал Карартынян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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