Александр Семков сломал ногу на тренировке перед первенством России
Александр Семков сломал ногу на тренировке перед первенством России в Саранске.
Об этом в эфире Первого канала сообщил комментатор Александр Гришин.
Фигурист получил травму при попытке исполнить четверной тулуп.
Семкову 16 лет, он тренируется у Романа Усатова и Марии Артемьевой в Санкт-Петербурге. В этом сезоне был призером юниорского этапа серии Гран-при в Красноярске и принял участие в Кубке Первого канала в Москве.
Первенство России стартовало сегодня в Саранске. В первый день на лед выйдут одиночники и танцоры на льду.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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