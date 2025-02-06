Александр Семков сломал ногу на тренировке перед первенством России в Саранске.

Об этом в эфире Первого канала сообщил комментатор Александр Гришин.

Фигурист получил травму при попытке исполнить четверной тулуп.

Семкову 16 лет, он тренируется у Романа Усатова и Марии Артемьевой в Санкт-Петербурге. В этом сезоне был призером юниорского этапа серии Гран-при в Красноярске и принял участие в Кубке Первого канала в Москве.

Первенство России стартовало сегодня в Саранске. В первый день на лед выйдут одиночники и танцоры на льду.