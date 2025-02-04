Татьяна Мишина: «С новой программой у Семененко все было нормально, но во второй половине сезона захотелось новых ощущений»
Татьяна Мишина объяснила, почему Семененко вернулся к прошлогодней короткой.
Двукратный чемпион России Евгений Семененко планирует выступать в финале Гран-при России в Красноярске с программой Le Clown. Ранее он катался под саундтрек из фильма «Дюна».
«Все с новой программой было нормально, но во второй половине сезона захотелось новых ощущений, поэтому вернулись с хореографом к прежней программе.
Музыка останется та же, а исполнение и эмоции будут уже новыми. Это новый виток и новый всплеск, так что программу накатывать не надо, потому что она уже накатана.
Есть настроение и желание что-то изменить, но ничего экстраординарного не произошло. Такое практикуется», – сказала Мишина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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