Татьяна Мишина: «С новой программой у Семененко все было нормально, но во второй половине сезона захотелось новых ощущений»

Татьяна Мишина объяснила, почему Семененко вернулся к прошлогодней короткой.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко планирует выступать в финале Гран-при России в Красноярске с программой Le Clown. Ранее он катался под саундтрек из фильма «Дюна».

«Все с новой программой было нормально, но во второй половине сезона захотелось новых ощущений, поэтому вернулись с хореографом к прежней программе.

Музыка останется та же, а исполнение и эмоции будут уже новыми. Это новый виток и новый всплеск, так что программу накатывать не надо, потому что она уже накатана.

Есть настроение и желание что-то изменить, но ничего экстраординарного не произошло. Такое практикуется», – сказала Мишина.