Ксения Гущина: «Чемпионат России по прыжкам дал стимул к тому, чтобы учить новые сложные элементы»

Фигуристка Ксения Гущина высказалась о победе на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Эмоции только положительные, рада, что удалось показать чистое катание, очень приятно, что все пришли сегодня сюда поддержать. Важно было сделать свою программу чисто, а баллы поставили судьи.

Чемпионат России по прыжкам дал стимул к тому, чтобы учить новые сложные элементы. В подготовке к финалу Гран-при мы, наверное, не будем ничего усложнять и оставим тот контент, который уже есть.

Есть вещи, которые можно улучшить, они всегда есть. Не скажу, что на сто процентов довольна прокатом, процентов на восемьдесят. В чем именно улучшаться? Пусть это будет наш с тренерами секрет.

Считаю ли себя петербурженкой после нескольких лет жизни в Петербурге? Да, думаю, уже можно отнести себя к этой категории. Не особо часто получается гулять из-за тренировки и также подготовки к экзаменам, из любимых мест пусть будет каток, даже просто прогуляться по Невскому – уже в радость.

Если сравнивать Петербург с Москвой по ритму жизни, выберу Петербург», — сказала Гущина.