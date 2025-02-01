Арина Кшецкая: «Оцениваю свою форму на 50-60 процентов. Поменяла коньки, поэтому сейчас тяжелее, и старая травма всплывает»
Фигуристка Арина Кшецкая рассказала, что ее беспокоит старая травма.
Кшецкая заняла второе место в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга. Она получила за прокат 63,52 балла.
– Довольна своим прокатом?
– В принципе, да, довольна. Можно было лучше, дорожку нужно больше делать. На этот турнир было легче настраиваться, потому что у нас на этой неделе уже были здесь соревнования. Буквально прошло два дня.
– Как оцениваешь свою форму?
– 50-60 процентов.
– С чем это связано?
– С середины декабря начались маленькие проблемы: я поменяла коньки, поэтому сейчас немного тяжелее. И старая травма сейчас у меня всплывает, – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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