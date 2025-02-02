Чемпионат Санкт-Петербурга. Гущина победила, Фурсова – 2-я, Нестерова – 3-я
Чемпионат Санкт-Петербурга
Женщины
Итоговое положение
1. Ксения Гущина – 220,38
2. Людмила Фурсова – 190,61
3. Виктория Нестерова – 187,30
4. Елизавета Киселева – 185,88
5. Валерия Овчинникова – 180,62
6. Полина Свириденко – 171,75
7. Арина Кшецкая – 171,19
8. Ульяна Костенко – 133,53
Произвольная программа
1. Ксения Гущина – 146,26
2. Людмила Фурсова – 127,41
3. Елизавета Киселева – 126,08
4. Виктория Нестерова – 125,32
5. Валерия Овчинникова – 119,62
6. Полина Свириденко – 114,86
7. Арина Кшецкая – 107,67
8. Ульяна Костенко – 84,00
Короткая программа
1. Ксения Гущина – 74,12
2. Арина Кшецкая – 63,52
3. Людмила Фурсова – 63,20
4. Виктория Нестерова – 61,98
5. Валерия Овчинникова – 61,00
6. Елизавета Киселева – 59,80
7. Полина Свириденко – 56,80
8. Ульяна Костенко – 49,53
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