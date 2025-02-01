Камила Валиева показала, как работает над новым номером под композицию «Люблю любить»
Камила Валиева показала процесс работы над новым номером.
Фигуристка отметила хореографа Ивана Ригини.
На видео наложена композиция «Люблю любить» в исполнении Жени Ефимовой.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Камилы Валиевой
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