Важнова о Самарине в роли тренера: «Не могу сказать, что он злой или суровый, но строгим может быть. Зато объясняет очень понятно»
Фигуристка Софья Важнова рассказала об Александре Самарине в роли тренера.
– Саша Самарин работал с тобой в роли тренера?
– Было дело. Он тогда несколько месяцев уже тренировал, но еще не закончил карьеру. А сейчас он к нам выходит на лед с ребятами помладше.
– Строгий?
– Ну, он, конечно, такой... Я не могу сказать, что он злой или суровый, но строгим может быть. Зато объясняет очень понятно – сам недавно был спортсменом все-таки.
– Какая в целом атмосфера царит на тренировках?
– У нас всегда рабочая атмосфера, но при этом не какая-то некомфортная. Светлана Владимировна (Соколовская) всегда дружелюбная, на позитиве. Как и любой тренер, может быть и строгой, и веселой. Она всегда разная, может найти подход к любому. Знает, как замотивировать, чтобы ты сделал то, что надо, – сказала Важнова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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