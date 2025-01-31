Важнова о Самарине в роли тренера: «Не могу сказать, что он злой или суровый, но строгим может быть. Зато объясняет очень понятно»

Фигуристка Софья Важнова рассказала об Александре Самарине в роли тренера.

– Саша Самарин работал с тобой в роли тренера?

– Было дело. Он тогда несколько месяцев уже тренировал, но еще не закончил карьеру. А сейчас он к нам выходит на лед с ребятами помладше.

– Строгий?

– Ну, он, конечно, такой... Я не могу сказать, что он злой или суровый, но строгим может быть. Зато объясняет очень понятно – сам недавно был спортсменом все-таки.

– Какая в целом атмосфера царит на тренировках?

– У нас всегда рабочая атмосфера, но при этом не какая-то некомфортная. Светлана Владимировна (Соколовская) всегда дружелюбная, на позитиве. Как и любой тренер, может быть и строгой, и веселой. Она всегда разная, может найти подход к любому. Знает, как замотивировать, чтобы ты сделал то, что надо, – сказала Важнова.