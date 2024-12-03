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Самарин о тренерстве: «Работаю вместе с Соколовской. Несколько раз даже ездил на соревнования с молодыми ребятами»

Фигурист Александр Самарин стал тренером в группе Светланы Соколовской.

Самарин завершил спортивную карьеру в марте 2024 года.

Александр, вы недавно вернулись со сборов в роли тренера. Как опыт?

– Все мое лето прошло на различных сборах и мероприятиях, и сейчас у меня был первый опыт на международном уровне. Российских спортсменов там не было, я провел две недели в Турции без русскоговорящих товарищей. Довольно интересно. Фигурное катание там в процессе развития, там хорошие условия и комфортная арена.

– Вы стремитесь перенять какие-то черты у вашего тренера Светланы Соколовской?

– В первую очередь это требовательность – в том плане, что за тобой никто не бегает, но, если ты получил задание, его лучше выполнить. Взрослый спортсмен понимает: если что-то не сделает, это останется на его совести.

Очень важно уметь вести диалог со спортсменами – мне кажется, такого нет во многих группах. У нас есть прямой контакт не только в отношениях тренера и спортсмена, но и на бытовом, человеческом уровне, это помогает более раскрепощенно чувствовать себя на льду.

Вообще в плане тренерства Светлана Владимировна является моим кумиром, мы с ней в очень хороших отношениях, все-таки прошли вместе огромный путь и проделали много работы.

– Сейчас поддерживаете связь?

– Я работаю вместе со Светланой Владимировной и помогаю ей, видимся практически каждый день. Уже частично нахожусь в этом штабе, несколько раз даже ездил на соревнования с молодыми ребятами, – сказал Самарин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoАлександр Самарин
Светлана Соколовская
мужское катание
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