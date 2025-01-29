Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы в Таллине
Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы по фигурному катанию.
Турнир стартовал сегодня в Таллине.
На чемпионате Европы выступят ученик Тутберидзе Ника Эгаде и дочь Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным (все спортсмены представляют Грузию).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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