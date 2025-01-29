Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы в Таллине

Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы по фигурному катанию.

Турнир стартовал сегодня в Таллине.

На чемпионате Европы выступят ученик Тутберидзе Ника Эгаде и дочь Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным (все спортсмены представляют Грузию).