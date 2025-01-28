Ирина Роднина: «У Петросян нет внятных конкурентов за право поехать на отбор и на Олимпиаду-2026. На льду у Аделии нет слабых мест»
Ирина Роднина считает, что у Аделии Петросян нет конкурентов за путевку на ОИ.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 – по одному участнику/дуэту в каждом виде. 17-летняя Петросян – действующая чемпионка России в одиночном катании.
«Петросян – первый номер страны. В настоящий момент у нее нет внятных конкурентов за право поехать на отбор и на Олимпиаду 2026 года. На льду у Аделии нет слабых мест», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
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