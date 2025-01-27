Аделия Петросян: «Болею за Семененко. Когда ты не выигрываешь после большого количества побед, это больно. Как будто Акела промахнулся»

Аделия Петросян рассказала, что болеет за Евгения Семененко.

«Болею за Женю Семененко. Долго удерживать лидерство сложно. Когда ты не выигрываешь после большого количества побед, это больно. Как будто Акела промахнулся.

Женя не стоит на месте, он усложняется, у меня это вызывает восхищение. Импонирует его концентрация, нацеленность на борьбу. Я верю в то, что он еще будет побеждать



Также хочу отметить (действующего чемпиона страны) Влада Дикиджи. В дикой борьбе на чемпионате России он выстоял, взял свою медаль. У него фееричные прыжки.

Еще я болею за Матвея Ветлугина и Диму Алиева. То, как они передают музыку, наверное, больше никто не умеет. Хочется, чтобы прыжки их не подводили, потому что каждый их прокат безумно красивый», – сказала Петросян.