Самоделкина о бронзе Универсиады: «Спасибо за поддержку! Я буду лучше в следующий раз»

Софья Самоделкина поблагодарила болельщиков за поддержку на Универсиаде.

Фигуристка, выступающая за Казахстан, завоевала на соревнованиях в Италии бронзу.

«World University Games 2025. Спасибо за поддержку! Я буду лучше в следующий раз!❤️» – написала Самоделкина, опубликовав фотографии из Турина.