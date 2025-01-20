Самоделкина о бронзе Универсиады: «Спасибо за поддержку! Я буду лучше в следующий раз»
Софья Самоделкина поблагодарила болельщиков за поддержку на Универсиаде.
Фигуристка, выступающая за Казахстан, завоевала на соревнованиях в Италии бронзу.
«World University Games 2025. Спасибо за поддержку! Я буду лучше в следующий раз!❤️» – написала Самоделкина, опубликовав фотографии из Турина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Самоделкиной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем