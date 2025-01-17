Евгений Плющенко: «У Муравьевой отлично идет подготовка к чемпионату России по прыжкам. Приступила ли к восстановлению тройного акселя? Она делает его»
Плющенко рассказал, что Муравьева делает тройной аксель на тренировках.
Фигуристка Софья Муравьева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге.
«У Сони отлично идет подготовка к чемпионату России по прыжкам. Восстановилась ли она морально и физически после чемпионата России? Она очень сильна морально и физически. Приступила ли к восстановлению тройного акселя? Она делает его», – сказал Евгений Плющенко.
Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске.
«Она очень хорошо откатала короткую и произвольную программы на чемпионате России. Это не ее место, которое ей поставили судьи. Это все прекрасно знают, с этим все согласны», – добавил тренер фигуристки.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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