Евгений Плющенко: «У Муравьевой отлично идет подготовка к чемпионату России по прыжкам. Приступила ли к восстановлению тройного акселя? Она делает его»

Плющенко рассказал, что Муравьева делает тройной аксель на тренировках.

Фигуристка Софья Муравьева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге.

«У Сони отлично идет подготовка к чемпионату России по прыжкам. Восстановилась ли она морально и физически после чемпионата России? Она очень сильна морально и физически. Приступила ли к восстановлению тройного акселя? Она делает его», – сказал Евгений Плющенко .

Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске.

«Она очень хорошо откатала короткую и произвольную программы на чемпионате России. Это не ее место, которое ей поставили судьи. Это все прекрасно знают, с этим все согласны», – добавил тренер фигуристки.