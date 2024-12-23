Плющенко о чемпионате России: «На 1000% был уверен, что Муравьева будет в тройке. Когда мы сидели в комнате отдыха тренеров, все меня уже поздравляли с медалью»

Евгений Плющенко был уверен, что Софья Муравьева попадет в тройку призеров ЧР.

21 декабря фигуристка Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске. Она уступила 0,02 балла бронзовому призеру – Алине Горбачевой.

«На 1000% был уверен, что с тем прокатом, который продемонстрировала Соня в произвольной программе, она будет в тройке. Более того, когда мы сидели в комнате отдыха тренеров, все меня уже поздравляли с бронзовой медалью Муравьевой. Получилось же так, как получилось.

Утешал ли ее? В таких случаях лучше взять паузу. Мы еще не общались. Встретимся с Соней в понедельник на катке, где начнется подготовка к шоу, тогда и поговорим. Проведем даже детальный разбор завершившейся части сезона. Для Сони он сложился очень непросто: и травма была, и болела она часто, и подросла здорово.

Важно, что не спасовала перед трудностями, тренировалась, когда ей позволяло здоровье, преодолевала себя. Хотя иногда просто не понимала, как совладать с изменившимся организмом, но в целом справилась с трудностями. Дальше Соня будет только прогрессировать. Восстановим тройной аксель, будем разучивать четверные прыжки», – рассказал тренер Плющенко .