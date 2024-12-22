Плющенко о четвертом месте Муравьевой на чемпионате России: «А знаешь, все еще будет...»
Евгений Плющенко поддержал Софью Муравьеву после чемпионата России.
Двукратный олимпийский чемпион опубликовал видео с отрывками короткой и произвольной программ Муравьевой на турнире.
Муравьева заняла на ЧР 4-е место, уступив бронзовому призеру Алине Горбачевой 0,02 балла.
«А знаешь, все еще будет... Софья Муравьева – белый и черный лебедь», – написал Плющенко.
Эмоции захлестнули нашу фигурку: счастье Тутберидзе, кулаки Петросян и слезы Горбачевой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем