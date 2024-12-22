Плющенко о четвертом месте Муравьевой на чемпионате России: «А знаешь, все еще будет...»

Евгений Плющенко поддержал Софью Муравьеву после чемпионата России.

Двукратный олимпийский чемпион опубликовал видео с отрывками короткой и произвольной программ Муравьевой на турнире.

Муравьева заняла на ЧР 4-е место, уступив бронзовому призеру Алине Горбачевой 0,02 балла.

«А знаешь, все еще будет... Софья Муравьева – белый и черный лебедь», – написал Плющенко .

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