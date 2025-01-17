Петрова об общении с китайскими фигуристами: «Поменялись магнитиками, значками. Ребята добрые, позитивные, я бы с ними еще посоревновалась»
Агата Петрова стала второй на Российско-китайских молодежных играх, которые прошли в Южно-Сахалинске.
– С фигуристами из Китая успела наладить коммуникацию?
– Да, мы общались. Ребята очень позитивные, но немного стеснительные. Во время разминки в зале они побаивались мешать нам. Это нормально, что люди стараются смотреть на других в зале, но, когда я забегала на прыжок, они прям начинали отбегать от меня. Это было забавно.
Мы хорошо пообщались с ребятами на английском. Хотели даже обменяться кофтами, но не получилось, потому им нужно было в своем комплекте потом появиться на закрытии. Это грустно. Но зато мы поменялись магнитиками, значками. Ребята добрые, позитивные, я бы с ними еще посоревновалась.
Я уже была в Китае, до сих пор общаюсь с одной девочкой, скачала себе Snapchat и WeChat, мне там пишут болельщики, – сказала Петрова.
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