Агата Петрова: «С Туктамышевой очень интересно работать. Думаю, у нее есть тренерский дар»

Фигуристка Агата Петрова рассказала о тренерском даре Елизаветы Туктамышевой.

– Твою коллегу по группе Лизу Туктамышеву иногда можно увидеть на соревнованиях в роли тренера. Она помогает тебе советами?

– Бывало, особенно на сборах. Она раскатывала нас, дала много интересных советов и упражнений. Это же Елизавета ! Чемпионка мира! С ней очень интересно работать. Сейчас она меньше появляется у нас на занятиях – шоу, разъезды. Но мы всегда ждем ее на льду, всегда рады ей. Она веселая, позитивная. Думаю, что у нее есть тренерский дар. Она хороша в этом деле.

– Есть ли элемент ультра-си, который ты могла бы исполнить в ближайшее время?

– Ближе всего четверной тулуп. В прошлом сезоне я делала его с обычными руками, а в этом – возникла идея переучить его с руками наверх. И у меня получилось. Сейчас больше внимания четверному я уделяю на удочке, – сказала Петрова .

«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли