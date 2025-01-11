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Ван Ихань: «У меня китайский тренер, но мы сотрудничали и с русскими специалистами. А из фигуристок мне очень нравится Трусова»

Китайская фигуристка Ван Ихань рассказала, что ей нравится Александра Трусова.

Сегодня Ван Ихань заняла четвертое место (180,67 балла) на Российско-китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске. Победила россиянка София Дзепка – 201,62.

«Российско-китайские игры для нас являются важным международным стартом, и я серьезно к ним готовилась. У меня китайский тренер, но мы сотрудничали и с русскими специалистами. А из русских фигуристок мне очень нравится Александра Трусова. Я стараюсь совершенствовать мой прыжок – лутц, мне он особенно нравится.

Мне здесь [на Сахалине] очень понравилось – красивое место. И если будет еще такая возможность, обязательно сюда вернусь», – рассказала Ван Ихань.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр-2022, которые проходили в Пекине.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Российско-китайские молодежные игры
женское катание
logoсборная России
logoсборная Китая
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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