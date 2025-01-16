Валерий Ангелопол: «Я снова встал на ноги, завтра выхожу на лед. До новых встреч, я приду победителем»

Валерий Ангелопол попросил прощения у тех, кого он обидел.

В августе 2024 года Ангелопол начал совместные тренировки с Дарьей Каревой. Однако затем стало известно, что они пропустят сезон из-за того, что не могут выступать по одному разряду.

«Прошу прощения у каждого, кого обидел, последний месяц выдался сложным. Я снова встал на ноги, завтра выхожу на лед, надеюсь, в скором времени все наладится, но этот период своей жизни я не забуду никогда.

Слава Богу, мне хватило сил встать и начать исправлять все, пока не стало слишком поздно, я потерял много людей, как друзей, так и тех, кто был гораздо ближе, прошу прощения у родителей. До новых встреч, я приду победителем», – написал фигурист в сторис.