Роман Костомаров: «Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать»

Роман Костомаров не намерен участвовать в выборах президента ФФККР.

Ранее хореограф Алексей Железняков заявил , что хотел бы видеть олимпийского чемпиона Костомарова во главе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать», – ответил Костомаров.

Выборы президента организации пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности в этой должности сейчас является Антон Сихарулидзе.