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Роман Костомаров: «Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать»

Роман Костомаров не намерен участвовать в выборах президента ФФККР.

Ранее хореограф Алексей Железняков заявил, что хотел бы видеть олимпийского чемпиона Костомарова во главе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать», – ответил Костомаров.

Выборы президента организации пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности в этой должности сейчас является Антон Сихарулидзе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Костомаров
ФФККР
logoАлексей Железняков
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