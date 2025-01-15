Первенство Москвы. Артем Федотов, Добромир Воронов, Жураховский, Васько, Соколов, Хрулев покажут произвольные программы
Первенство Москвы младшего возраста
Мальчики, старшая группа
Произвольный программа
Начало – 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция – Mainstream.
Вторая разминка
6. Борис Захаров
7. Владимир Атланов
8. Максим Брагин
9. Александр Щербаков
10. Мирон Андреанов
11. Тимофей Бочков
Третья разминка
12. Ярослав Хрулев
13. Марк Соколов
14. Егор Васько
15. Кирилл Жураховский
16. Добромир Воронов
17. Артем Федотов
После короткой программы и элементов
1. Артем Федотов – 134,49
2. Добромир Воронов – 131,29
3. Кирилл Жураховский – 128,19
4. Егор Васько – 120,78
5. Марк Соколов – 116,20
6. Ярослав Хрулев – 115,08
7. Тимофей Бочков – 113,64
8. Мирон Андреанов – 111,16
9. Александр Щербаков – 103,77
10. Максим Брагин – 100,16
11. Владимир Атланов – 96,61
12. Борис Захаров – 93,48
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