0

Первенство Москвы. Артем Федотов, Добромир Воронов, Хрулев, Соколов выступят с короткими программами

Фигуристы покажут короткие программы на первенстве Москвы младшего возраста.

Первенство Москвы младшего возраста

Мальчики, старшая группа

Короткая программа

Начало – 18.00 по московскому времени (14 января). Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка 

1. Тимофей Бочков

2. Максим Брагин 

3. Борис Захаров 

4. Кирилл Жураховский

5. Артем Белоусов

Вторая разминка 

6. Сергей Мотков

7. Егор Васько

8. Ярослав Хрулев 

9. Владимир Атланов 

10. Алексей Ефанов

11. Андрей Касаткин 

Третья разминка 

12. Артем Федотов

13. Добромир Воронов

14. Алексей Перфилов 

15. Александр Щербаков

16. Мирон Андреанов 

17. Марк Соколов 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Андрей Касаткин
Владимир Атланов
первенство Москвы
Артем Федотов
Добромир Воронов
logoсборная России
мужское катание
Тимофей Бочков
Марк Соколов
Алексей Перфилов
Мирон Андреанов
результаты
Егор Васько
Кирилл Жураховский
Александр Щербаков
Сергей Мотков
Максим Брагин
Артем Белоусов
Алексей Ефанов
Ярослав Хрулев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Первенство Москвы. Стрельцова, Заикина, Парсегова, Сарновская, Солнцева, Литвинчева, Докукина покажут короткие программы
418 минут назадLive
Российско-китайские игры. Воронов победил, Сарновский – 2-й, Карартынян – 3-й
2111 января, 04:14
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Кондратюка вышла в лидеры, команда Галлямова – 2-я, команда Савосина – 3-я
1268 января, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Стрельцова, Заикина, Парсегова, Сарновская, Солнцева, Литвинчева, Докукина покажут короткие программы
418 минут назадLive
Алена Леонова: «Сильно сомневаюсь, что Трусова вернется после родов. Ей будет просто не до соревнований»
736 минут назад
Сарновский о международных турнирах: «Все хотят, чтобы нас допустили, смотреть соревнования станет очень приятно. Без нас там скучновато»
29сегодня, 07:28
Никита Сарновский: «Думаю, Трусова могла бы быть тренером. Если я встречаю ее на льду, могу подъехать и сказать: «Саша, помоги подкорректировать технику». И она идет навстречу»
35сегодня, 06:41
Никита Сарновский о четверном акселе: «Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить, хочу прыгнуть в этом сезоне»
60сегодня, 06:28
Губерниев о беременности Трусовой: «Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный»
27сегодня, 06:21
Бестемьянова о беременности Трусовой: «О возвращении на серьезный уровень речи не идет»
14сегодня, 06:07
Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге
30сегодня, 05:50
Рудковская о новости про беременность Трусовой: «Бестактно спрашивать о таких вещах. Если кто-то и в положении, то найдет способ об этом сообщить»
64вчера, 20:15
Елена Вайцеховская: «Вся послеолимпийская жизнь Трусовой сильно смахивает на попытку уйти из прошлого, где были четверные и клеймо девочки-терминатора»
64вчера, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3930 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем