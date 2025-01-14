Первенство Москвы. Артем Федотов, Добромир Воронов, Хрулев, Соколов выступят с короткими программами

Фигуристы покажут короткие программы на первенстве Москвы младшего возраста.

Первенство Москвы младшего возраста

Мальчики, старшая группа

Короткая программа

Начало – 18.00 по московскому времени (14 января). Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Тимофей Бочков

2. Максим Брагин

3. Борис Захаров

4. Кирилл Жураховский

5. Артем Белоусов

Вторая разминка

6. Сергей Мотков

7. Егор Васько

8. Ярослав Хрулев

9. Владимир Атланов

10. Алексей Ефанов

11. Андрей Касаткин

Третья разминка

12. Артем Федотов

13. Добромир Воронов

14. Алексей Перфилов

15. Александр Щербаков

16. Мирон Андреанов

17. Марк Соколов