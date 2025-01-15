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Первенство Москвы. Артем Федотов, Васько, Жураховский, Хрулев, Добромир Воронов покажут элементы

15 января на первенстве Москвы фигуристы выступят в элементах.

Первенство Москвы младшего возраста

Мальчики, старшая группа

Элементы

Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

1. Сергей Мотков

2. Артем Белоусов

3. Андрей Касаткин

4. Алексей Перфилов

5. Борис Захаров

Вторая разминка

6. Алексей Ефанов

7. Владимир Атланов

8. Максим Брагин

9. Александр Щербаков

10. Тимофей Бочков

11. Добромир Воронов

Третья разминка

12. Марк Соколов

13. Мирон Андреанов

14. Ярослав Хрулев

15. Кирилл Жураховский

16. Егор Васько

17. Артем Федотов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
Мирон Андреанов
Владимир Атланов
Артем Федотов
Максим Брагин
Сергей Мотков
мужское катание
Ярослав Хрулев
Тимофей Бочков
Александр Щербаков
Егор Васько
первенство Москвы
Марк Соколов
Андрей Касаткин
Кирилл Жураховский
Добромир Воронов
Артем Белоусов
Алексей Перфилов
Алексей Ефанов
результаты
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