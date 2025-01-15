Первенство Москвы. Артем Федотов, Васько, Жураховский, Хрулев, Добромир Воронов покажут элементы
15 января на первенстве Москвы фигуристы выступят в элементах.
Первенство Москвы младшего возраста
Мальчики, старшая группа
Элементы
Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Сергей Мотков
2. Артем Белоусов
3. Андрей Касаткин
4. Алексей Перфилов
5. Борис Захаров
Вторая разминка
6. Алексей Ефанов
7. Владимир Атланов
8. Максим Брагин
9. Александр Щербаков
10. Тимофей Бочков
11. Добромир Воронов
Третья разминка
12. Марк Соколов
13. Мирон Андреанов
14. Ярослав Хрулев
15. Кирилл Жураховский
16. Егор Васько
17. Артем Федотов
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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