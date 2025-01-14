Сарновский о международных турнирах: «Все хотят, чтобы нас допустили, смотреть соревнования станет очень приятно. Без нас там скучновато»
Никита Сарновский считает, что иностранцы ждут возвращения наших фигуристов.
«Я очень жду, когда у меня будет возможность выступить на международном турнире. Все хотят, чтобы нас допустили, смотреть соревнования станет очень приятно. Думаю, нас очень ждут иностранные коллеги. Без нас там как-то скучновато.
У нас есть мальчики, которые готовы бороться. В любом случае буду болеть за любого нашего фигуриста, кто поедет от нас на Олимпиаду», – рассказал Сарновский.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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