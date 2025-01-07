Ирина Роднина: «Разговоры о Трусовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность»

Ирина Роднина назвала бессмысленными разговоры об Александре Трусовой на ОИ-2026.

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпийских игр-2022. Последние два сезона фигуристка не выступала на соревнованиях.

«Шансы Трусовой поехать на грядущую Олимпиаду? Разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность. Надо говорить о тех, кто реально выступает на высоком уровне, а не о некогда успешных», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.