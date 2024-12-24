Роднина о том, может ли Трусова отобраться на Олимпиаду: «Вернитесь в реальность, а не в желания и хотелки»

Ирина Роднина ответила на вопрос о шансах Александры Трусовой отобраться на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Что мы все время даем какие-то шансы? В спорте все четко: первый есть первый, второй – второй. Никогда бронза не бывает с отливом золота. Вернитесь в реальность, а не в желания и хотелки», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

«Только что прошел чемпионат России, наверное, в зависимости от результатов там будет приниматься решение. Возможно, в конце января – начале февраля пройдут еще какие-либо отборочные турниры. Лично я ни за кого не болею, я за сильнейшего», – добавила Роднина .

Александра Трусова: «Если нужно будет пройти отбор на Олимпиаду, выберу тот тренерский штаб, который предложит лучшие условия. Будет видно»