Денис Самохин: «Прокат Малеиной и Самохина на Российско-китайских играх с учетом накрывшего их джетлага можно считать неплохим»

Тренер оценил выступление Малеиной и Самохина на Российско-китайских играх.

Елизавета Малеина и Матвей Самохин одержали победу в танцах на льду

«Результат Российско-китайских игр для ребят можно считать промежуточным, потому что сейчас вовсю идет подготовка к первенству России.

Прокат в Южно-Сахалинске можно считать контрольным к главному старту сезона, с учетом накрывшего их на момент выступления джетлага его можно считать неплохим.

Обычно на такого рода турниры мы приезжаем за несколько дней, но здесь все было достаточно плотно. С учетом временной разницы с Москвой в восемь часов было тяжеловато.

Но в целом все нормально, видим, где добавлять, чтобы к началу февраля к поездке в Саранск быть полностью в боевом состоянии. Так что этот старт справедливо можно считать подводящим к первенству страны», – сказал Денис Самохин.