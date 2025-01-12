Денис Самохин: «Прокат Малеиной и Самохина на Российско-китайских играх с учетом накрывшего их джетлага можно считать неплохим»
Елизавета Малеина и Матвей Самохин одержали победу в танцах на льду
«Результат Российско-китайских игр для ребят можно считать промежуточным, потому что сейчас вовсю идет подготовка к первенству России.
Прокат в Южно-Сахалинске можно считать контрольным к главному старту сезона, с учетом накрывшего их на момент выступления джетлага его можно считать неплохим.
Обычно на такого рода турниры мы приезжаем за несколько дней, но здесь все было достаточно плотно. С учетом временной разницы с Москвой в восемь часов было тяжеловато.
Но в целом все нормально, видим, где добавлять, чтобы к началу февраля к поездке в Саранск быть полностью в боевом состоянии. Так что этот старт справедливо можно считать подводящим к первенству страны», – сказал Денис Самохин.
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