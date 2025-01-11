Владимир Морозов: «Сейчас мы с Евгенией Тарасовой катаемся в шоу. Полноценно тренировать у меня нет желания»

Владимир Морозов заявил, что не хочет заниматься тренерской деятельностью.

Морозов – серебряный призер Олимпиады-2022 в паре с Евгенией Тарасовой. Они объявили о завершении спортивной карьеры в ноябре 2023 года.

– Сейчас мы с Евгенией катаемся в шоу.

– А тренировать у вас нет желания?

– Если только в контексте мастер‑классов – такая возможность есть, да. Полноценно же тренировать у меня нет желания, – заявил Морозов.

Также он оценил слова китайских фигуристов Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, которые завоевали серебро на Российско-китайских молодежных играх и заявили , что равняются на дуэт Морозовой и Тарасова.

– Приятно слышать такое от иностранных фигуристов. Хочу пожелать им дальнейшего развития и успехов в карьере.

– Если они когда‑нибудь обратятся к вам за помощью, поможете?

– Сначала пусть обратятся, а там видно будет. Пока же никаких обращений не поступало, – ответил Морозов.