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Владимир Морозов: «Сейчас мы с Евгенией Тарасовой катаемся в шоу. Полноценно тренировать у меня нет желания»

Владимир Морозов заявил, что не хочет заниматься тренерской деятельностью.

Морозов – серебряный призер Олимпиады-2022 в паре с Евгенией Тарасовой. Они объявили о завершении спортивной карьеры в ноябре 2023 года.

– Сейчас мы с Евгенией катаемся в шоу.

– А тренировать у вас нет желания?

– Если только в контексте мастер‑классов – такая возможность есть, да. Полноценно же тренировать у меня нет желания, – заявил Морозов.

Также он оценил слова китайских фигуристов Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, которые завоевали серебро на Российско-китайских молодежных играх и заявили, что равняются на дуэт Морозовой и Тарасова.

– Приятно слышать такое от иностранных фигуристов. Хочу пожелать им дальнейшего развития и успехов в карьере.

– Если они когда‑нибудь обратятся к вам за помощью, поможете?

– Сначала пусть обратятся, а там видно будет. Пока же никаких обращений не поступало, – ответил Морозов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
ледовые шоу
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