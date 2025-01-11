Владимир Морозов: «Сейчас мы с Евгенией Тарасовой катаемся в шоу. Полноценно тренировать у меня нет желания»
Морозов – серебряный призер Олимпиады-2022 в паре с Евгенией Тарасовой. Они объявили о завершении спортивной карьеры в ноябре 2023 года.
– Сейчас мы с Евгенией катаемся в шоу.
– А тренировать у вас нет желания?
– Если только в контексте мастер‑классов – такая возможность есть, да. Полноценно же тренировать у меня нет желания, – заявил Морозов.
Также он оценил слова китайских фигуристов Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, которые завоевали серебро на Российско-китайских молодежных играх и заявили, что равняются на дуэт Морозовой и Тарасова.
– Приятно слышать такое от иностранных фигуристов. Хочу пожелать им дальнейшего развития и успехов в карьере.
– Если они когда‑нибудь обратятся к вам за помощью, поможете?
– Сначала пусть обратятся, а там видно будет. Пока же никаких обращений не поступало, – ответил Морозов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий