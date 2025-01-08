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Команда Савосина выиграла второй вызов капитанов в «Лиге чемпионов». Команды представили новогодние обещания, капитаны поучаствовали в игре «Тайный Санта»

Команда Савосина выиграла второй вызов капитанов в фигурной «Лиге чемпионов».

В рамках второго вызова капитанам нужно было представить по одному новогоднему обещанию от каждого члена команды и себя лично, а также поучаствовать в игре «Тайный Санта», анонимно обменявшись подарками с другими капитанами.

Капитаны команд Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Роман Савосин, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Евгений Семененко записали распаковку подарков на видео, которые можно посмотреть в телеграм-канале «Лиги чемпионов».

Второй вызов капитанов оценивался Первым каналом и олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой. Больше всего баллов набрала команда «Дальневосточные леопарды», которую возглавляет Савосин.

Общий зачет «Лиги чемпионов» можно посмотреть здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Лига чемпионов. Фигурное катание»
logoсборная России
logoМакар Игнатов
Лига чемпионов (фигурное катание)
logoДмитрий Алиев
Роман Савосин
пары
logoМарк Кондратюк
logoЕвгений Семененко
logoАлександр Галлямов
мужское катание
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