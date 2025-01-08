Команда Савосина выиграла второй вызов капитанов в «Лиге чемпионов». Команды представили новогодние обещания, капитаны поучаствовали в игре «Тайный Санта»
Команда Савосина выиграла второй вызов капитанов в фигурной «Лиге чемпионов».
В рамках второго вызова капитанам нужно было представить по одному новогоднему обещанию от каждого члена команды и себя лично, а также поучаствовать в игре «Тайный Санта», анонимно обменявшись подарками с другими капитанами.
Капитаны команд Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Роман Савосин, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Евгений Семененко записали распаковку подарков на видео, которые можно посмотреть в телеграм-канале «Лиги чемпионов».
Второй вызов капитанов оценивался Первым каналом и олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой. Больше всего баллов набрала команда «Дальневосточные леопарды», которую возглавляет Савосин.
Общий зачет «Лиги чемпионов» можно посмотреть здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем