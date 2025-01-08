Команда Савосина выиграла второй вызов капитанов в «Лиге чемпионов». Команды представили новогодние обещания, капитаны поучаствовали в игре «Тайный Санта»

Команда Савосина выиграла второй вызов капитанов в фигурной «Лиге чемпионов».

В рамках второго вызова капитанам нужно было представить по одному новогоднему обещанию от каждого члена команды и себя лично, а также поучаствовать в игре «Тайный Санта» , анонимно обменявшись подарками с другими капитанами.

Капитаны команд Марк Кондратюк , Александр Галлямов , Роман Савосин , Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Евгений Семененко записали распаковку подарков на видео, которые можно посмотреть в телеграм-канале «Лиги чемпионов».

Второй вызов капитанов оценивался Первым каналом и олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой. Больше всего баллов набрала команда «Дальневосточные леопарды», которую возглавляет Савосин.

Общий зачет «Лиги чемпионов» можно посмотреть здесь .