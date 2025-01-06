Александр Галлямов: «Наша пара всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. После соревнований радуемся друг за друга»

Александр Галлямов рассказал об общении с иностранными фигуристами.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.

– Во время чемпионата России появилась новость о допуске на отборочный турнир к Олимпиаде. Какие эмоции были в этот момент?

– По моему выражению лица все было понятно. Тогда я и узнал, что допускают российских спортсменов. А до проката я не смотрел новости, чтобы не отвлекаться на что-то постороннее. Слушал музыку да настраивался на прокат. Эмоции были... приятная неожиданность, скажем так. Выиграли соревнования, такие новости – прекрасный день!

– Насколько сильно такие новости дают мотивацию двигаться дальше? Увы, с 2022 года у нас нет международных соревнований.

– Хоть мы три сезона и откатались на внутренних соревнованиях, но у меня стоит цель выжимать себя на максимум. Быть готовым к тому, чтобы в нужный момент сделать лучшие прокаты. Конечно, дальше не все зависит от нас. Наша работа – кататься на льду.

– Какую-то реакцию от иностранных коллег получил уже?

– Конечно. Наша пара всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. После соревнований мы всегда радуемся друг за друга. Видно, что никто не стоит на месте. Мы обмениваемся впечатлениями после прокатов, видно, что ребята за рубежом не только не стоят на месте, но и идут вперед и ищут новые ходы и способы реализации идей. Кстати, почти все выделили нашу произволку под Майкла Джексона.

– С допуском россиян тоже поздравили?

– Были сообщения. Писали, что очень ждут момента встречи и чтобы все было как раньше, – сказал Галлямов .