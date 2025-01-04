Галлямов о стабильности: «Я себе иногда говорю: это же не матч на 90 минут. Три минуты и четыре минуты – все. Можно и вытерпеть»
Фигурист Александр Галлямов рассказал, каким образом добился стабильности.
Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.
– Складывается ощущение, что в какой форме вы бы с Настей ни находились, вы всегда будете кататься чисто. Как довести себя до такого состояния, чтобы не давать себе вообще никаких поблажек, выходя на соревновательный лед?
– Выйти в первый день на три минуты и во второй – на четыре. За такое короткое время можно и потерпеть. Ну а что мешает? Я себе иногда говорю: это же не матч на 90 минут. Три минуты и четыре минуты – все. Можно и вытерпеть.
Жить нужно проще. Не надо ничего прямо максимально усложнять – и все, – сказал Галлямов в подкасте «Что там в миксте?».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Что там в миксте?»
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