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Александр Жулин: «Верится с трудом, что нас вернут на международную арену в 2025 году. Но очень этого хотелось бы»

Александр Жулин заявил, что с трудом верит в возвращение российских фигуристов.

«Верится с трудом, что нас вернут на международную арену в 2025 году. Но очень этого хотелось бы.

Хочется, чтобы Россия продолжила выступать на международных соревнованиях. Мы очень сильно этого ждем. Иначе зачем жить?» – сказал заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Жулин.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – в каждом виде будет представлено по одному участнику.

Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой ISU с марта 2022-го.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoАлександр Жулин
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