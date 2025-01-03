Александр Жулин: «Верится с трудом, что нас вернут на международную арену в 2025 году. Но очень этого хотелось бы»

Александр Жулин заявил, что с трудом верит в возвращение российских фигуристов.

«Верится с трудом, что нас вернут на международную арену в 2025 году. Но очень этого хотелось бы.

Хочется, чтобы Россия продолжила выступать на международных соревнованиях. Мы очень сильно этого ждем. Иначе зачем жить?» – сказал заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Жулин .

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – в каждом виде будет представлено по одному участнику.

Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой ISU с марта 2022-го.