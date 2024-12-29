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Жулин о произвольной Бойковой и Козловского: «Стиль 80-х годов, много параллельного катания. Программа достаточно рядовая»

Александр Жулин заявил, что ему не нравится произвольная Бойковой и Козловского.

«Мне немножко, честно говоря, просто не зашла произвольная программа Бойковой и Козловского. Объясню почему.

Мне не хватило… Вот для меня идеалом произвольной программы является Савченко – Массо на Олимпиаде. Эта программа выглядела как танцорская программа по переплетениям. Я смотрел, я понять не мог, как элемент выходит из элемента, вот это все танцорские дела – фантастика! И плюс ты это видишь, видишь, вдруг бам – выброс!

А Бойкова – Козловский – такой стиль 80-х годов, много параллельного катания, на мой взгляд. Чисто, да, очень все хорошо, но сама программа по строению – это, опять же, мое мнение, – достаточно рядовая.

Не могу сказать, что это какое-то произведение искусства, не обсуждая даже Мишину – Галлямова, никого. Просто я сказал свое видение, куда бы надо развиваться», – сказал Жулин в шоу «Каток».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoАлександр Жулин
logoсборная России
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