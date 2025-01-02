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Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»

Павел Слюсаренко считает, что Осокина и Грицаенко упустили бронзу на ЧР.

На чемпионате России-2025 пара Елизавета Осокина – Артем Грицаенко заняла пятое место.

«Действительно, не получилось показать максимум, были допущены обидные ошибки, из-за которых мы, как нам кажется, проиграли третье место, ехали бороться за бронзу. Эти нелепые ошибки – два тулупа – стоили нам бронзы. После новогодних праздников ребята приступят к тренировкам.

Подготовка к финалу Гран-при России будет проходить в стандартном режиме, как и обычно. Ничего не меняем, мы не считаем, что из-за подготовки не получилось выполнить поставленную задачу. Может, не справились немного с нервами, понимали, что все реально и возможно», – сказал тренер.

Новый год фигуристов: Липницкая – с семьей, Горбачева – на Мальдивах с тренером, Загитова – Гринч

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
пары
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logoсборная России
Артем Грицаенко
Елизавета Осокина
Павел Слюсаренко
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