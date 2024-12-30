Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
Анна Щербакова провела мастер-класс на катке в «Лужниках».
«Сегодня я поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим.
Надеюсь, мой мастер-класс оказался полезным как для начинающих, так и для более опытных фигуристов.
Участники очень старались, и у них многое получилось. Все молодцы!» – сказала олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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