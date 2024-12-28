Навка о шоу «Щелкунчик»: «Получилось инопланетное шоу, ажиотаж страшный. Даже Пескову ищем места с трудом»

Татьяна Навка заявила, что билеты на ее шоу тяжело найти даже для Пескова.

Ледовое шоу Навки «Щелкунчик» проходит в эти дни в Москве. В Санкт-Петербурге идет шоу «Лебединое озеро».

«Я ожидала, что «Щелкунчик» получится грандиозным, но чтобы настолько, даже не могла представить. Получилось инопланетное шоу, ажиотаж страшный, хороших билетов нет от слова «совсем». Признаюсь честно, даже супругу (Дмитрию Пескову – Спортс’‘) ищем с трудом какие-то места, выдергиваем, потому что он хочет еще раз прийти посмотреть.

На «Лебединое озеро» в Питере также остается с каждым днем все меньше билетов, все звонят и просят, но билетов правда нет. Разве что после Нового года, так что, дорогие зрители, быстрее покупайте, иначе они закончатся, как горячие пирожки», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Навка рассказала, почему «Щелкунчик» в ее постановке отличается от классического варианта.

«Классических версий очень много, есть прекрасный Большой театр, с которым не хочется, чтобы сравнивали. И мне самой хотелось сделать что-то такое, чего еще никогда не было. Все-таки это величайшее произведение, музыка Чайковского, сказка на весь мир известная.

Конечно, мы сегодня идем в ногу с IT-технологиями, революционными подходами, наши дети в этом. Чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то такое, чтобы они сидели два часа, не засыпали и не смотрели в свои гаджеты. Мне кажется, у нас получилось, по отзывам знаю, что детям нравится», – отметила Навка.