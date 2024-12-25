Журанков о парах на чемпионате России: «По прокатам Хабибуллина и Княжук заслужили второе место»

Журанков считает, что серебро ЧР в парах должны были взять Хабибуллина и Княжук.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали серебряными призерами турнира, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – бронзовыми.

«Почему за лутц со степ-аутом и q ставят минус 5 у Хабибуллиной/Княжука, а за тулуп со степ-аутом у Козловского ставят минус 2? Ну что вы делаете, вопрос судьям? Важный нюанс был в том, что Бойкова и Козловский катались первыми в короткой программе.

И вот выходят фавориты турнира и грубо ошибаются. А у судей в голове – они должны бороться за золото! И они понимают: надо подушку безопасности накачать, они и накачивают. По прокатам Хабибуллина и Княжук заслужили второе место», – сказал комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком».

«Они что, придурки?» Одну пару наказали за перекат, но простили то же самое Бойковой с Козловским