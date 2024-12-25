Акатьева о Тутберидзе: «Мы стали больше и серьезнее разговаривать, больше разборов после соревнований. Лично у меня стало больше понимания ее слов»

Софья Акатьева заявила, что стала лучше понимать Этери Тутберидзе.

– После короткой программы на чемпионате России в трансляции были слышны строгие слова Этери Георгиевны, которыми она вас встретила со льда.

– Конечно, строгие, и я с ними абсолютно согласна. Это совершенная правда – нужно было делать каскад, но опять какие-то сомнения возникли у меня. Правильно, что она так сказала, действительно, нужно показывать спорт на соревнованиях, а не свои сомнения.

– Но вы все-таки уже более взрослая спортсменка, чем раньше. Меняется ее стиль общения с вами?

– Мы стали больше и серьезнее разговаривать, стало больше разборов после соревнований. И лично у меня стало больше понимания ее слов.

– О жизни с ней говорите?

– Иногда да. Не так часто это происходит, потому что мы всегда в тренировочном процессе. Но если наступает необходимый для такого разговора момент, то говорим, да.

– Прислушиваетесь?

– Конечно. Все-таки я уже очень долго у нее катаюсь, Этери Георгиевна – очень важный человек в моей жизни, – сказала чемпионка России-2022/23 по фигурному катанию Акатьева .