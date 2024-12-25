Софья Акатьева: «Пока что четверной на этапе восстановления. Сложность в том, чтобы его удержать и вкатать в программу»

Софья Акатьева рассказала о сложности восстановления четверного прыжка.

В нынешнем сезоне 17-летняя фигуристка вернулась после почти годичного перерыва, связанного с травмой. Она заняла пятое место на чемпионате России в Омске.

«Четверной я выехала в первый же день, как начала его восстанавливать. Сложность в том, чтобы его удержать и вкатать в программу. Я даже не знаю, психология тут мешает или «физика», в целом я его напрыгиваю, все хорошо, и в какой-то момент он просто может перестать получаться.

На тренировках я его выезжала, просто для того, чтобы исполнять его в программе, нужно что-то больше, чем стабильность. Десять из десяти, прыжок, в котором ты уверен на все сто процентов. Который получается практически в любом состоянии – при волнении или усталости. Тогда он будет и на соревнованиях. Пока что четверной на этапе восстановления», – сказала чемпионка России-2022/23 Акатьева .