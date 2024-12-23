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  • Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
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Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»

Даниил Самсонов намерен подать заявку на участие в «Русском вызове».

Турнир по шоу-программам фигуристов пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Мне тяжело говорить про текущий сезон, потому что я не знаю, что будет с его второй половиной. Я снялся с этапа в Москве, поэтому не прохожу в финал Гран-при. Не знаю, что будет с Кубком Первого канала, но я точно подам заявку на «Русский вызов». У меня есть идеи для постановки, но это пока неточно, все карты пока не буду раскрывать.

По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно. Честно скажу, в этом году не очень хочется ехать, потому что правая нога болит, а без лутцев и флипов тяжело выигрывать. Посмотрим, как сейчас сложится подготовка. Может быть, получится восстановить четверной флип и лутц, тогда, возможно, на прыжковый доеду», – рассказал Самсонов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
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logoДаниил Самсонов
Открытый турнир по шоу-программам
logoсборная России
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