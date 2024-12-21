Тутберидзе на вопрос об Олимпиаде-2026: «Давайте мы в начале поедем, добьемся, а потом скажем»
Тренер Этери Тутберидзе ответила на вопрос о допуске фигуристов к отбору на ОИ.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
– Этери Георгиевна, может, вы что-то скажете про Олимпиаду? Вы уже несколько раз туда ездили и добились максимального результата.
– Давайте мы в начале поедем, добьемся, а потом скажем, – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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