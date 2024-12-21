Тутберидзе на вопрос об Олимпиаде-2026: «Давайте мы в начале поедем, добьемся, а потом скажем»

Тренер Этери Тутберидзе ответила на вопрос о допуске фигуристов к отбору на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

– Этери Георгиевна, может, вы что-то скажете про Олимпиаду? Вы уже несколько раз туда ездили и добились максимального результата.

– Давайте мы в начале поедем, добьемся, а потом скажем, – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.