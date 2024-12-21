Садкова чисто откатала произвольную программу с двумя четверными тулупами на чемпионате России

Фигуристка Дарья Садкова сделала два четверных тулупа на чемпионате России.

Дарья Садкова выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске.

В прокате она исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип.

Фигуристка набрала за произвольную 161,54 балла (сумма – 234,69) и возглавила турнирную таблицу.