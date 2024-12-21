Ксения Синицына: «Боролась в каждом элементе, но к концу силы покинули, к сожалению, не до конца справилась с программой»
Фигуристка Ксения Синицына выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске. Перед последней разминкой она идет четвертой.
«Боролась в каждом элементе, но к концу силы покинули, к сожалению, не до конца справилась со своей программой. С формой все хорошо, немного было волнения, подсевшие ноги, чуть-чуть не срослось.
Планы дальше – отпраздновать новый год в кругу семьи, поучаствовать в новогодних шоу. В январе-феврале как можно больше соревноваться, накатать программы на публику.
Чем закончилась история с коньками? Сложилось все наилучшим образом, нашла коньки, привыкла к ним, считаю, что получилось отлично. Спасибо федерации за то, что нашлись коньки.
Почему не было тренера Светланы Пановой? Она поддерживает по телефону, мы с ней обговаривали, она меня настраивала. Некоторые проблемы не позволяют ей здесь быть», – сказала Синицына.
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