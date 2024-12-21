Ксения Синицына: «Боролась в каждом элементе, но к концу силы покинули, к сожалению, не до конца справилась с программой»

Синицына заявила, что силы покинули ее к концу произвольной на чемпионате России.

Фигуристка Ксения Синицына выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске. Перед последней разминкой она идет четвертой.

«Боролась в каждом элементе, но к концу силы покинули, к сожалению, не до конца справилась со своей программой. С формой все хорошо, немного было волнения, подсевшие ноги, чуть-чуть не срослось.

Планы дальше – отпраздновать новый год в кругу семьи, поучаствовать в новогодних шоу. В январе-феврале как можно больше соревноваться, накатать программы на публику.

Чем закончилась история с коньками? Сложилось все наилучшим образом, нашла коньки, привыкла к ним, считаю, что получилось отлично. Спасибо федерации за то, что нашлись коньки.

Почему не было тренера Светланы Пановой ? Она поддерживает по телефону, мы с ней обговаривали, она меня настраивала. Некоторые проблемы не позволяют ей здесь быть», – сказала Синицына.