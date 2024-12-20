Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
Костомаров назвал положительной динамикой допуск россиян к отбору на Олимпиаду.
«Это не может не радовать. Радостное событие для всех спортсменов, которые продолжают свою карьеру.
Мечта любого спортсмена — даже если не выиграть, то точно побывать на Олимпиаде. Позитивная динамика, хорошо, что это происходит.
Думаю, в скором времени все восстановится, и мы также будем выступать на всех мировых аренах и занимать первые места», — заявил Роман Костомаров.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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