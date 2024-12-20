Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»

Костомаров назвал положительной динамикой допуск россиян к отбору на Олимпиаду.

«Это не может не радовать. Радостное событие для всех спортсменов, которые продолжают свою карьеру.

Мечта любого спортсмена — даже если не выиграть, то точно побывать на Олимпиаде. Позитивная динамика, хорошо, что это происходит.

Думаю, в скором времени все восстановится, и мы также будем выступать на всех мировых аренах и занимать первые места», — заявил Роман Костомаров.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много