Александр Галлямов: «Давно ждали новость о допуске на Олимпиаду. Хотим и мечтаем с Настей Мишиной поехать на отборочный турнир, но решать не нам»
Галлямов назвал знаковым допуск россиян к квалификации на Олимпийские игры.
Сегодня Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате России в парном катании.
«Были свои трудности, с которыми приходилось справляться. Но мы для этого и тренировались, чтобы справиться с ними.
Давно ждали новость о допуске на Олимпиаду. Хотим и мечтаем с Настей поехать в Пекин на отборочный турнир, но решать не нам.
Благодарим тех, кто принимал участие в переговорах. Это знаковый день для фигурного катания», — сказал Галлямов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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