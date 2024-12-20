Александр Галлямов: «Давно ждали новость о допуске на Олимпиаду. Хотим и мечтаем с Настей Мишиной поехать на отборочный турнир, но решать не нам»

Галлямов назвал знаковым допуск россиян к квалификации на Олимпийские игры.

Сегодня Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате России в парном катании.

«Были свои трудности, с которыми приходилось справляться. Но мы для этого и тренировались, чтобы справиться с ними.

Давно ждали новость о допуске на Олимпиаду. Хотим и мечтаем с Настей поехать в Пекин на отборочный турнир, но решать не нам.

Благодарим тех, кто принимал участие в переговорах. Это знаковый день для фигурного катания», — сказал Галлямов.