Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России-2025.

Фамилии спортсменов пропали из официального онлайн-табло. Софья Тютюнина и Матвей Грачев, которые тренируются у Александра Жулина, заняли 15-е (последнее) место по итогам ритм-танца.