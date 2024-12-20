11

Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России-2025

Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России-2025.

Фамилии спортсменов пропали из официального онлайн-табло.

Софья Тютюнина и Матвей Грачев, которые тренируются у Александра Жулина, заняли 15-е (последнее) место по итогам ритм-танца.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
танцы на льду
Матвей Грачев
logoсборная России
logoСофья Тютюнина
logoчемпионат России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Худайбердиева и Базин покажут произвольные танцы
4019 минут назад
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Хавронина и Нарижный – 2-е, Худайбердиева и Базин – 3-и
1357вчера, 09:31
Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России в Омске
3128 ноября, 19:29
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Худайбердиева и Базин покажут произвольные танцы
4019 минут назад
Елизавета Туктамышева: «На ЧР-2020 был хороший шанс попробовать четверной. Терять нечего – было трио Трусова – Щербакова – Косторная»
235 минут назад
Елизавета Туктамышева: «На победном чемпионате России выступала с температурой 38. Золото было неожиданным»
38 минут назад
Туктамышева о своей первой медали чемпионата России: «Не уверена, что сейчас есть смысл допускать 12-летних девушек»
341 минуту назад
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
23956 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Муравьева, Фролова, Горбачева, Акатьева выступят с короткими программами
153сегодня, 04:49
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук представят произвольные программы
37сегодня, 04:31
Костнер об отстранении россиян: «С уважением стоит относиться и к тем, кто выступает на международных соревнованиях, и к тем, кто сейчас выступает только на национальном уровне»
23вчера, 20:12
Попова о танцах на льду на чемпионате России: «В произвольном будет настоящая интрига. Лидерство Степановой и Букина не столь очевидно»
15вчера, 19:44
Бетина Попова: «У Мишиной и Галлямова невероятная статистика чистых прокатов. И это, видимо, сильно давит на Бойкову и Козловского»
25вчера, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами
5вчера, 19:07
Лутфуллин о том, какой суперспособностью хотел бы обладать: «Остановить время, поспать и включить его дальше»
вчера, 16:10
Галлямов о качестве льда на арене в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал чуть менее замороженным»
вчера, 14:12
Гербольдт о ЧР: «В России в женском катании большая скамейка запасных. Но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое»
вчера, 13:30
«Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь». Хабибуллина и Княжук о подготовке к чемпионату России, где они идут вторыми
2вчера, 11:12
Иван Букин: «Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Между этапом в Москве и чемпионатом России немного поменяли музыку»
вчера, 11:00
«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»
вчера, 10:02
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Рекомендуем