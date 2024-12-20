Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России-2025
Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России-2025.
Фамилии спортсменов пропали из официального онлайн-табло.
Софья Тютюнина и Матвей Грачев, которые тренируются у Александра Жулина, заняли 15-е (последнее) место по итогам ритм-танца.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
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