Попова о танцах на льду на чемпионате России: «В произвольном будет настоящая интрига. Лидерство Степановой и Букина не столь очевидно»
После ритм-танца Александра Степанова и Иван Букин лидируют (85,62 балла), вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96), третьи – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).
«В танцах места распределились неожиданно, и в произвольном танце будет настоящая интрига, чего в этом виде давно не было. Для меня лидерство Степановой и Букина не столь очевидно.
На предыдущих этапах они действительно показывали яркое, мастерское катание, а соперники были не так уверены в себе. Но сегодня, например, Хавронина и Нарижный были очень хороши, уверены, и большого разрыва с лидерами лично я не увидела.
Хотя, конечно, Степанова и Букин – это опытная пара, которая уже известна на мировой арене, они участники чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, поэтому судьи оценивают их чуть иначе», – сказала тренер и хореограф Бетина Попова.
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