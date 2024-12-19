Попова о танцах на льду на чемпионате России: «В произвольном будет настоящая интрига. Лидерство Степановой и Букина не столь очевидно»

Попова не считает лидерство Степановой и Букина на чемпионате России очевидным.

После ритм-танца Александра Степанова и Иван Букин лидируют (85,62 балла), вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96), третьи – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).

«В танцах места распределились неожиданно, и в произвольном танце будет настоящая интрига, чего в этом виде давно не было. Для меня лидерство Степановой и Букина не столь очевидно.

На предыдущих этапах они действительно показывали яркое, мастерское катание, а соперники были не так уверены в себе. Но сегодня, например, Хавронина и Нарижный были очень хороши, уверены, и большого разрыва с лидерами лично я не увидела.

Хотя, конечно, Степанова и Букин – это опытная пара, которая уже известна на мировой арене, они участники чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, поэтому судьи оценивают их чуть иначе», – сказала тренер и хореограф Бетина Попова .