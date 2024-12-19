Двое судей поставили Хавронину и Нарижного на первое место в ритм-танце на чемпионате России
Двое судей поставили Хавронину и Нарижного на первое место в ритм-танце на ЧР.
Сегодня дуэты представили ритм-танцы на чемпионате России в Омске. Александра Степанова и Иван Букин лидируют (85,62 балла), Ирина Хавронина и Девид Нарижный идут вторыми (83,96), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – третьими (83,55).
Двое судей – Елена Ушакова и Мария Поскачей – поставили Хавронину и Нарижного на первое место. Остальные посчитали, что лучшим был прокат Степановой и Букина.
При этом четверо арбитров поставили Хавронину и Нарижного третьими, а вторыми – Худайбердиеву и Базина.
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Skating Scores
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем