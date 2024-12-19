Двое судей поставили Хавронину и Нарижного на первое место в ритм-танце на чемпионате России

Двое судей поставили Хавронину и Нарижного на первое место в ритм-танце на ЧР.

Сегодня дуэты представили ритм-танцы на чемпионате России в Омске. Александра Степанова и Иван Букин лидируют (85,62 балла), Ирина Хавронина и Девид Нарижный идут вторыми (83,96), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – третьими (83,55).

Двое судей – Елена Ушакова и Мария Поскачей – поставили Хавронину и Нарижного на первое место. Остальные посчитали, что лучшим был прокат Степановой и Букина.

При этом четверо арбитров поставили Хавронину и Нарижного третьими, а вторыми – Худайбердиеву и Базина.

Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?