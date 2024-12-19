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Двое судей поставили Хавронину и Нарижного на первое место в ритм-танце на чемпионате России

Двое судей поставили Хавронину и Нарижного на первое место в ритм-танце на ЧР.

Сегодня дуэты представили ритм-танцы на чемпионате России в Омске. Александра Степанова и Иван Букин лидируют (85,62 балла), Ирина Хавронина и Девид Нарижный идут вторыми (83,96), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – третьими (83,55).

Двое судей – Елена Ушакова и Мария Поскачей – поставили Хавронину и Нарижного на первое место. Остальные посчитали, что лучшим был прокат Степановой и Букина.

При этом четверо арбитров поставили Хавронину и Нарижного третьими, а вторыми – Худайбердиеву и Базина.

Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Skating Scores
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
logoДевид Нарижный
logoИрина Хавронина
судьи
logoчемпионат России
Елена Ушакова (судья)
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