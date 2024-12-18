Алексей Горшков: «Сейчас нас смотрят и итальянцы, и американцы. Причем не только соревнования, но и даже шоу. Заочное соревнование все-таки ведется»

Тренер Алексей Горшков высказался о конкуренции в российских танцах на льду.

— Как вам взрыв конкуренции в танцах на льду в этом году?

— Мне очень нравится. Есть ощущение, что этот взрыв может дать нам новых лидеров. Очень приятно, что есть много новых, интересных пар — это дает драйв для всех нас. Публика очень хорошая на трибунах, классно принимают. Интрига появилась. Хотя в этом отношении, конечно, решать не нам, а судьям.

Прогнозы на чемпионат России в этом плане давать не хотелось бы. Единственное пожелание — чтобы была борьба, которая будет интересна и зрителям, и специалистам. Чтобы была конкуренция, ведь в итоге она поднимет всех нас.

— Когда мы с вами говорили весной, вы сказали, что сейчас иностранные тренеры и фигуристы вряд ли будут смотреть чемпионат России по танцам, хотя ранее активно это делали. Но сейчас есть ощущение, будто делать это им необходимо.

— Могу согласиться. Более того — недавно был на Челленджере, общался с коллегами. И мне сказали, что в этом сезоне смотрят даже наших юниоров. У Марии Фефеловой – Артема Валова очень хорошо зашла «Дюна», ребята собрали много просмотров. И на международном старте ко мне подходили и говорили, какая классная у ребят программа получилась.

Сейчас нас смотрят и итальянцы, и американцы. Причем не только соревнования, но и даже шоу. Заочное соревнование все-таки ведется, — сказал Горшков.